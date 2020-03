ROMA – Luce, acqua e gas: stop a tutti i distacchi per morosità. Dal 10 marzo scorso al 3 aprile non te li possono staccare. Cioè, qualsiasi procedura di sospensione/distacco della fornitura – evidentemente già comunicata al cliente nelle settimane scorse da Enel, Acea etc… – se messa in agenda tra il 10 marzo e il 3 aprile, è annullata in questo periodo. E rinviata.

E’ quanto disposto dall’Autorità per l’energia di fronte all’emergenza coronavirus. Tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e piccole imprese – vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020.

Viene inoltre istituito, comunica l’Arera, un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti.

L’Autorità spiega che “dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020. Dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora”.

Nel dettaglio, la sospensione dei distacchi per morosità per l’elettricità riguarda tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche. (fonte Ansa)