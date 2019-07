ROMA – Luce, telefoni, hotel: si prospetta un luglio rovente sul fronte delle tariffe praticate ai consumatori. A partire da oggi e per tutto il mese si susseguiranno aumenti a raffica dei listini che investiranno diversi settori. Proprio nel momento in cui le famiglie si troveranno ad affrontare un maggiore esborso per telefonare, condizionatori, vacanze. La denuncia arriva dal Codacons.

Dal primo luglio scattano gli aumenti delle tariffe della luce, che cresceranno del +1,9% per decisione dell’Arera, precisa l’associazione dei consumatori. “Un aumento che avviene proprio nel momento di maggior consumo di elettricità da parte delle famiglie, in relazione all’utilizzo massiccio di condizionatori e sistemi di climatizzazione che avviene proprio in questi mesi, e che avrà un forte impatto sulla spesa energetica”.

Proseguiranno inoltre i rincari per le tariffe telefoniche già avviati a giugno, con numerose compagnie che hanno annunciato per luglio la rimodulazione dei propri piani tariffari sia per la telefonia fissa che per quella mobile, con un aggravio di spesa che può arrivare a +3 euro al mese.

Infine a partire dal 15 luglio si segnala l’aumento del costo del biglietto per i bus Atm. “I milanesi dovranno mettere in conto un rincaro del costo del ticket che passa da 1,5 a 2 euro”, fa presente il Codacons, ricordando che aumenteranno anche le tariffe in tutto il settore turistico e dei trasporti.

Con l’arrivo dell’estate accelerano, infatti, i prezzi dei pacchetti vacanza che salgono del 2,5% rispetto al 2018, un tasso superiore di tre volte all’inflazione generale. Aumenti sopra la media e contraddistinguono anche alberghi e motel (+2,1%) e villaggi vacanze, campeggi, ostelli e simili (+1,2%, +13,2% il congiunturale). (Fonte: Codacons)