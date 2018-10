ROMA – Aumentano le tasse sulle sigarette, sulle assicurazioni e sui giochi. Nella bozza della manovra datata 23 ottobre sono previsti due articoli con “disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati” e con “disposizioni in materia di tabacchi lavorati”. L’aumento riguarderà le sigarette, i sigari e il tabacco trinciato. Lo riportano le agenzie di stampa che citano una bozza della manovra datata 23 ottobre.

In arrivo anche un aumento delle tasse sui premi percentuale della somma da versare, ovvero il pagamento dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, si legge nel testo, “è elevata al 85 per cento per l’anno 2019, al 90 per cento per l’anno 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi”.

E poi aumentano le tasse sui giochi.”Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi” del gioco d’azzardo “sono incrementate dello 0,50 a decorrere dal 1 gennaio 2019”.