ROMA – Arriva una tassazione ‘modello Portogallo’ per richiamare dall’estero chi è già in pensione e decide di spostare la sua residenza nel Sud Italia. Nel maxiemendamento alla manovra trova posto la flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero da almeno 5 anni che scelgano di venire, o tornare, nei piccoli Paesi sotto i 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia.

Il fondo di questa flat tax andrà a finanziare le università aventi sede nelle stesse regioni e individuate con decreto interministeriale Mef-Miur. Nei suddetti Atenei dovrà essere però presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche. Altra condizione è che i fondi siano destinati al sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché a studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno.