Mascherine, nel 2020 gli italiani hanno speso 164 milioni di euro in farmacia per i dispositivi di sicurezza

Mascherine, nel 2021 gli italiani hanno speso 164 milioni di euro in farmacia per i dispositivi di sicurezza (foto Ansa)

Quanto hanno speso gli italiani in farmacia nel 2020 per le mascherine? Tanto. Come ovvio. Tantissimo. Ecco qualche cifra.

Nel 2020 gli italiani hanno speso in farmacia 164 milioni di euro solo per le mascherine (chirurgiche, Ffp2, di stoffa lavabili) anti Covid.

Le vendite di questo dispositivo di sicurezza sono centuplicate rispetto al 2019 sia in volumi (i pezzi venduti) che in valori (fatturato in euro).

A fornire queste cifre è Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario, farmaceutico, tecnologie innovative, consulenza e servizi di ricerca clinica. Boom dei prodotti usati per la disinfezione delle mani che sono aumentati a volumi del 1125% rispetto all’anno precedente, i guanti protettivi sono aumentati del 105,2% e i termometri dell’80,1%.

Coronavirus, Federfarma: “Fuori dalle farmacie venduto il triplo delle mascherine”

Le vendite di mascherine al di fuori delle farmacie non sono censite e non esiste un dato ufficiale ma, la cifra spesa degli italiani per questo dispositivo di sicurezza acquistato online, nei supermercati o dal tabaccaio dovrebbe essere dalle due alle tre volte in più rispetto a quella in farmacia: oltre i 490 milioni di euro.

A fare una stima è il presidente di Federfarma Servizi Antonello Mirone sulla base della conoscenza del settore e delle richieste ai fornitori.