PRATO – Anche i lavoratori con partita Iva e iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto alla maternità facoltativa fino a sei mesi.

La legge è del maggio 2017 e vale anche per i liberi professionisti e collaboratori assunti con co.co.co. Accade però che l’Inps non abbia ancora recepito questa circolare introdotta con l’ultimo Jobs act. La conseguenz è che, a causa di questo paradosso, un diritto viene negato. Martina Tricoli fa la biologa di professione a Prato in Toscana. La donna, dopo aver partorito la sua seconda bambina ha inviato all’istituto di previdenza la richiesta di congedo parentale facoltativo. Ha chiesto di poter restare a casa con la sua piccola per cinque mesi.

La legge ne prevede sei facoltativi (oltre ai cinque obbligatori) entro i tre anni di età del bambino, sia per gli uomini che per le donne. “Sono rientrata a lavoro a febbraio dopo cinque mesi di maternità facoltativa, ma l’Inps non me li ha riconosciuti nonostante ne avessi diritto”, dice Tricoli. La vicenda la racconta La Nazione: