ROMA – La ristorazione, con 41 miliardi di euro di valore aggiunto, è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana e si qualifica come il terzo mercato in Europa, dopo Regno Unito e Spagna. A conferma del trend positivo i nuovi importanti investimenti, e dunque di tante nuove offerte di lavoro, di McDonald’s Italia, della catena del gruppo Cremonini di ristoranti Roadhouse, del leader delle consegne del cibo a domicilio Deliveroo.

Mc Donald’s. Con l’apertura di un centinaio di nuovi McCafè prevista nel 2018, l’azienda conta di assumere un migliaio di profili (da utilizzare anche nei tradizionali fast food). Intanto sono partite le selezioni online per 200 posti per il nuovo locale di via Torino a Milano. Segnala il Corriere della sera che i candidati prescelti parteciperanno alla tappa milanese del McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale per i ristoranti McDonald’s. In ogni caso:, selezioni entro il 21 febbraio su: www.mcdonalds.it/lavorare/mcitalia-job-tour.

Roadhouse. Il 2018 vedrà l’apertura di 30 nuovi punti ristoro, per un fabbisogno di circa 900 operatori, un centinaio come store manager o assistente manager. la ricerca è indirizzata a profili di età compresa fra 19 e 29 anni. Profili disponibili a contratti part time e flessibili sui turni del sabato e della domenica. Per i candidati selezionati previsto un addestramento on the job della durata di almeno 12 mesi, da svolgersi presso le location Roadhouse (www.roadhouse.it; jobs).

Deliveroo. Leader del settore delle consegne del cibo a domicilio, Deliveroo cerca entro il 31 marzo un migliaio di nuovi “rider”, giovani moto o bici-muniti ((https://deliveroo.it/it/apply).