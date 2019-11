MD Discount assume: figure richieste, requisiti, come candidarsi

Oltre al possesso del diploma, ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: dinamicità, flessibilità, capacità di adattarsi e di lavorare in team, con voglia di migliorarsi e dotati di spirito di iniziativa, orientamento agli obiettivi e ai clienti, buona propensione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving etc. Attraverso colloqui individuali ed approfonditi e dopo aver seguito un programma di formazione e apprendistato, con la supervisione di un collaboratore esperto, al personale selezionato viene offerta la possibilità di inserimento in una realtà primaria della grande distribuzione italiana in continua evoluzione.



MD, che è diventato il secondo operatore italiano nel segmento, è un’insegna dinamica e in espansione, contraddistinta da uno spirito di squadra, rispetto nei confronti dei collaboratori e determinazione nell’ottenimento dei risultati, che soddisfa i bisogni dei propri clienti, privilegiando la qualità dell’assortimento al prezzo più competitivo. Per verificare tutte le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui.