ROMA – Anche il supplemento di prezzo applicato a farmaci e medicine acquistate di notte può essere aggiunto tra le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi. A fine 2017, peraltro, le tariffe erano raddoppiate: il supplemento per l'acquisto di medicinali in orario notturno è passato cioè da 3,87 euro a 7,50. Il diritto addizionale, i 7,50 euro, sale a 10 euro se l'acquisto avviene presso una farmacia rurale sussidiata.

Nei piccoli comuni, inoltre, per i medicinali acquistati durante il servizio di turno a battenti chiusi, anche di giorno il cittadino dovrà pagare un supplemento pari a 4 euro, il doppio rispetto a quanto pagato sino al 2017.