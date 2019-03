ROMA – Quanto ci vuole per diventare un miliardario? Un’infografica di Betway analizza il percorso fatto dalle 100 personalità più ricche al mondo verso il miliardo. Una volta un soldato della British Army è diventato un multi-milionario da un giorno all’altro dopo aver vinto il montepremi più alto della storia, 13.213.838,68 di sterline, giocando a slot online sul casinò di Betway. Per molti ovviamente già guadagnare un milione è quasi un sogno, per non parlare poi di vincerlo, figuriamoci se parliamo di miliardi.

Per chi è già entrato nella classifica di Forbes, però, non parliamo più di milioni, ma di miliardi. Se Mark Zuckerberg è passato da milionario a miliardario in un anno, il britannico Lord Sugar, volto del format “The apprentice”, ci ha messo ben 44 anni per raggiungere i nove zeri. Ma quanto ci hanno messo i più ricchi al mondo a diventare miliardari?

Secondo l’infografica che analizza il percorso delle 100 persone più ricche al mondo, in media il primo milione viene guadagnato all’età di 37 anni e il primo miliardo all’età di 51 anni. Ci vogliono quindi 14 anni per passare dal milione al miliardo. Il settore in cui ci vuole meno tempo per arrivare al miliardo è quello della tecnologia.

Ma quali sono i paesi in cui ci vuole meno tempo? Al primo posto troviamo la Russia, con una media di 9 anni. In Russia infatti gli oligarchi e gli imprenditori hanno visto i propri profitti salire alle stelle all’inizio degli anni ’90 con lo sgretolamento dell’Unione Sovietica e la conseguente privatizzazione di molti settori. Seguono Cina (9,9 anni), Giappone (11 anni) e Stati Uniti (14 anni).

E che studi hanno fatto i personaggi che oggi possono vantare di essere diventati miliardari? Circa un terzo di quelli analizzati non possiede la laurea (10 di loro hanno lasciato l’università e 20 non si sono mai neanche iscritti). Quasi un quarto dei 100 miliardari analizzati ha invece una laurea in ingegneria, mentre 17 in economia e commercio.

Di seguito una parte con l’elenco dei primi 10.