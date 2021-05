Modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi: da oggi 19 maggio è possibile modificarlo e inviarlo

Da oggi, mercoledì 19 maggio, è possibile modificare e inviare il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. E’ infatti è possibile accettare e inviare il 730 precompilato oppure modificare il modulo che è disponibile per la consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate già dallo scorso 10 maggio.

Il contribuente, autonomamente o tramite Caf, patronato e professionista abilitato, ha la possibilità di modificare eventuali informazioni errate all’interno del documenti. Può anche integrarlo con eventuali dati mancanti. Oppure può scegliere di non affidarsi al modello 730 precompilato della dichiarazione dei redditi e presentarla in modalità ordinaria. In alternativa, è possibile accettare il 730 precompilato in tutte le sue parti e inviarlo così com’è.

Modello 730 e dichiarazione dei redditi: le scadenze

Quest’anno la “stagione delle dichiarazioni dei redditi” parte in ritardo. Ma c’è tempo per rispettare le scadenze. Per 9 giorni le dichiarazioni saranno solo “visionabili”. Cioè si potranno scaricare e controllare entrando nel sito dell’Agenzia delle entrate con Spid oppure con la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi e il pin di fisconline.

Dal oggi come detto è poi possibile introdurre eventuali modifiche e inviarle al fisco. La scadenza finale è prevista il 30 settembre e quindi c’è un’intera estate per consegnare la dichiarazione. Ovviamente una presentazione rapida consentirà di avere l’eventuale rimborso in busta paga a luglio o nella pensione di agosto.

Come aggiungere altre spese nel 730 precompilato?

Come ogni anno ci sono novità di cui tenere conto. Dal 2020 sono in vigore il bonus facciate con una detrazione al 90% e il superbonus del 110%, che richiede meccanismi complessi e quindi solo pochi avranno la possibilità di dichiararlo. Non va indicato da chi ha scelto di cederlo ad una banca o alla ditta appaltatrice per finanziare i lavori. Sarà possibile indicare anche il bonus fino a 750 euro per i monopattini o le bici elettriche.

Come fare? Puoi aggiungere una nuova categoria di spesa, selezionando il pulsante “Aggiungi una nuova spesa”, nel caso in cui la categoria di spesa non sia presente. Se la categoria di spesa è già presente, puoi aggiungere una nuova voce di spesa con la selezione del pulsante “Aggiungi voce” presente all’interno della categoria. Sarà già inserito, invece, il 20% del cosiddetto Bonus Vacanze per chi è riuscito ad usufruirne. L’80% infatti doveva essere direttamente scontato dai tour operator o dagli alberghi che avevano aderito a questa iniziativa.