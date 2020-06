Sale il tetto massimo di sconto per i motorini elettrici, l’ecobonus che vale un contributo statale sul 30% del prezzo.

Da 3mila a 4mila euro (quindi per i motorini elettrici o ibridi che da listino costano 12mila, il prezzo finale sarebbe di 8mila euro).

Motorini elettrici: max 4mila euro se rottami il vecchio

Spinta all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi.

Con emendamenti al decreto Rilancio di M5S e Pd, riformulati e approvati dalla commissione Bilancio della Camera, l’ecobonus nel 2020 sale fino a 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio motorino (da euro 0 a euro 3).

E si potrà ottenere anche senza rottamazione ma fino al tetto attuale di 3mila euro.

Decreto Rilancio atteso in Aula alla Camera per venerdì

Fra le modifiche apportate in commissione Bilancio, una prevede che anche i risparmi privati possano alimentare il Patrimonio destinato di Cdp, istituito per aiutare le grandi imprese dopo la crisi del Coronavirus.

E poi il credito d’imposta anche per i grandi store, e non solo per botteghe e negozi con ricavi sotto i 5 milioni, ma al 20% anziché al 60%.

I contributi a fondo perduto, per un ammontare rispettivamente di 5 milioni, per il settore del tessile, moda e accessori made in Italy e per le imprese che organizzano cerimonie e feste.

Intanto, in Gazzetta Ufficiale è stato approvato il dpcm che fa slittare dal 30 giugno al 20 luglio le scadenze fiscali di partite Iva e imprese. (fonte Ansa)