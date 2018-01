ROMA – Multe e atti giudiziari, come cambiano le notifiche. Finito il monopolio di Poste italiane. La legge di stabilità del 2018 (approvata a fine dicembre) ha messo fine al monopolio esercitato da Poste italiane nel servizio di recapito delle multe e degli atti giudiziari. Cambia, dunque, la notifica, servizio che può essere svolto anche da operatori privati purché in possesso dell’apposita licenza (ex art. 5, comma 2, L. n. 261/1999) e rispondenti agli obblighi di qualità minima stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Sul sito Pmi.it l’articolo che spiega in dettaglio le novità introdotte.