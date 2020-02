Multe, enti locali obbligati a rendicontare come spendono questi soldi

ROMA – E’ arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto che obbliga gli enti locali a rendicontare in modo puntuale l’impiego delle risorse derivanti dalle multe.

Gli enti locali, come racconta FanPage, dovranno utilizzare queste risorse per l’attività di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture e, inoltre, dovranno inviare ogni anno una relazione ai ministeri per dichiarare come vengono utilizzati questi soldi.

Relazione che gli enti locali dovranno trasmettere ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno entro il 31 maggio di ogni anno. Una relazione che dovrà contenere “i dati relativi ai proventi di propria spettanza” dell’anno precedente. La relazione deve contenere: “Informazioni generali; l’entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; informazioni dettagliate relative alla destinazione di proventi e dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”.

Gli enti locali – si legge nel decreto – devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità”. Che devono essere suddivisi tra quelli di “intera spettanza dell’ente locale”, quelli “derivanti da attività di accertamento eseguito su strade non di proprietà dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50% per ciascuno tra ente proprietario delle strade ed ente da cui dipende l’organo accertatore” e infine i “proventi derivanti da attività di accertamento eseguito su strade di proprietà dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali”.

Fonte: FanPage.