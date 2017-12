ROMA – Nuovo salasso di multe in diversi Comuni italiani. Le sanzioni previste dal Codice della strada restano una voce di bilancio indispensabile per far tornare i conti e, da Firenze a Bologna, passando per Roma e per i comuni più piccoli, anche il 2018 si prospetta un anno di buoni incassi. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Adnkronos sui bilanci di previsione 2018, già approvati dai Comuni, e finora disponibili.

FIRENZE – Il gettito previsto nel 2018 sarà di 66 milioni di euro, con un aumento di 8 milioni rispetto a quanto incassato quest’anno (+14%). Ma, ha tenuto a precisare il sindaco Dario Nardella, l’85% delle multe per violazioni di Ztl, autovelox e porte telematiche, con relative sanzioni, provengono da non residenti. Sui fiorentini, quindi, grava solo il 15% delle multe emesse.

BOLOGNA – Le sanzioni in materia di circolazione stradale per il 2018 ammontano a 30,8 mln e quelle derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità a 7,1 milioni, per un totale di 37,8 milioni. Meno, comunque, di quanto previsto per il 2017, 39 milioni e 119.000.

ROMA – Nel bilancio previsionale 2018-2020, sotto la voce ‘proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’, ci sono 208 milioni e 211 milioni di sanzioni che, si presume, saranno comminate nel 2018 e 2019.

PADOVA – Grazie alle multe, il Comune l’anno prossimo conta di incassare quasi 33 milioni di euro, certifica il Bilancio di previsione 2018-2020

IMOLA – Nel bilancio di previsione 2018 alla voce ‘Sanzioni per violazioni al Codice della strada’, il Comune ha indicato un introito di 2 milioni e 856.500 euro rispetto ai 2 milioni e 755mila previsti per l’anno in corso.

RIMINI – Minori entrate previste dalle sanzioni relative al codice della strada dal Comune per il 2018: passeranno da 10,1 milioni a 9,5.

RAVENNA – Quattro milioni in più di incassi da multe per i quattro nuovi autovelox fissi che si affiancano alle postazioni mobili, per un totale di oltre nove milioni. La città resta comunque tra quelle con la minore percentuale, il 27,7% dal 19,2%, di incidenza delle multe sulle entrate extra tributarie.

ROVIGO – Previsto per il 2018 un incasso di 2milioni e 210mila euro, che vengono stimati in arrivo da multe per contravvenzioni in materia di circolazione stradale per 920mila euro, dal recupero degli insoluti su ammende e violazioni al codice della strada per 450mila euro, da multe da velox per 740mila euro, dal recupero insoluti su multe da velox per 100mila euro.

BOLZANO – Nel 2018 il Comune prevede di incassare 7 milioni e mezzo di euro in contravvenzioni.