Napoli milionaria era una commedia elegante non priva della tragicità della vita reale. Napoli miliardaria è una tragedia economica e sociale non priva dei tratti della commedia, sguaiata per di più. Napoli amministrazione comunale miliardaria nel senso che ha messo insieme cinque miliardi di debiti non pagati. Cinque miliardi di debiti, più o meno. Più o meno perché quanti siano esattamente non lo sa nessuno, nessuno teneva contabilità e nozione dei debiti. E il perché si facesse così sta nel titolo di altra commedia, quel “Non ti pago” che è stata la certezza e il pilastro della spesa pubblica a Napoli. Che importava sapere quanto debito si faceva se tanto non si pagava?

Colpa dei politici?

Sì, certo. Colpa dei politici e degli amministratori. Ma sicuri Napoli miliardaria nel fare debiti è stata vissuta dalla gente solo come colpa? Quei cinque miliardi di debiti sono finiti per mille rivoli (e anche fiumi) a bagnare il “territorio”. Cioè le varie corporazioni e gruppi sociali. Spesa pubblica, cioè soldi di nessuno. Debiti pubblici, cioè debiti di nessuno. La politica spendeva a miliardi (di debito), la società incassava a miliardi, tanto chi paga? Nessuno.

Appello, emergenza, sussidio

Da quota 5 miliardi di debito da Napoli appello, emergenza, richiesta di aiuto alla cassa pubblica nazionale. E quindi governo che stanzia e invia alle casse pubbliche di Napoli 1,2 miliardi. A condizione che…non facciano più come prima. Difficile far finta di crederci, più probabile il nuovo miliardo e duecento milioni sia altra legna gettata in fornace.

Sud, sempre il solito Sud?

Certo, il Sud. Clientelare e con una pratica border line della responsabilità (se non della legalità). Ma negli stessi giorni dalla cassa pubblica nazionale 1,2 miliardi anche a Torino. E era stato Alessandria il Comune ad andare in bancarotta non molto tempo fa. Lo Stato ripianò e chiese a quel Comune comportamenti di rientro del debito. Il sindaco che li attuò (non tutti e non in pieno) fu punito dagli elettori alla prima elezione possibile. Punito per essere rientrato nella correttezza o almeno per averci provato. Stessa sorte aspetterebbe qualunque sindaco a qualunque latitudine e longitudine italiana se solo si azzardasse a non gettare miliardi in fornace. Non è solo e sempre il solito Sud, il Non ti pago, Non si paga è una tragicommedia nazionale, di quelle che finiscono senza però happy end. Vedi alla voce debito pubblico e certezza che gli italiani hanno che nessuno lo pagherà mai, non loro comunque.