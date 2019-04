ROMA – Si prevede l’arrivo di 100.000 candidature per il contratto dei 3.000 navigator, la figura che dovrà guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un occupazione.

Secondo quanto risulta all’ANSA, il primo bando dell’Anpal per la ricerca di un luogo per selezionare gli aspiranti navigator non ha ricevuto candidature mentre per il secondo si è presentata solo la Fiera di Roma. Ora sono state invitate a una procedura negoziata anche Ergife Spa e Palazzo dei Congressi. Si prevedono selezioni in sei giorni per un importo totale di 219.000 euro.

Il termine ultimo per presentare l’offerta economica per la fornitura dei luoghi a Roma per la selezione dei navigator sarà il 23 aprile mentre entro l’inizio di maggio sarà aperta la documentazione e quindi fatta la scelta tra le tre società chiamate alla procedura negoziata (Fiera di Roma, Ergife e Palazzo dei Congressi).

Secondo il timing di gara messo a punto dall’Anpal la pubblicazione della graduatoria sarà in una “data da definirsi” e notificata in una comunicazione successiva. (fonte Ansa)