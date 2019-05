ROMA – Il concorso più facile da vincere? Quello per il posto di Navigator a Sondrio. Qui, infatti, sono arrivate solo 29 domande per 10 posti, a fronte di migliaia di domande in altre città come Roma o Napoli. E il contratto è buono: il compenso annuo è di 30.938 euro compresi i rimborsi spese.

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Anpal servizi sulle candidature arrivate per partecipare alla selezione per il ruolo di Navigator, ovvero quelle persone che dovranno assistere tecnicamente i centri per l’impiego nella guida verso l’occupazione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Per ognuno dei 3mila posti accederanno alla selezione al massimo 20 candidati sulla base delle votazioni di laurea. Al momento, a pochi giorni dal termine ultimo della candidatura (l’8 maggio) sono arrivate in tutta Italia oltre 38.000 candidature ma con andamenti molto diversi tra le varie province.

A Campobasso quindi potranno accedere alla selezione solo 200 candidati. A Cosenza per 60 posti di Navigator (e 1.200 che potranno accedere alla selezione) sono arrivate già 1.501 domande. A Roma per 195 posti sono già arrivate 3.803 domande superando Napoli che ha 274 posti e 3.364 domande.

Buone possibilità di essere contrattualizzati oltre a Sondrio si hanno a Lodi (12 posti e 28 domande) ma anche a Biella (6 posti e 21 domande), mentre a Isernia per tre posti ci sono già 89 domande. A Milano a fronte di 76 posti di Navigator ci sono 990 domande mentre a Palermo le domande sono 1.818 per 125 posti. A Catanzaro per 30 posti sono arrivate 555 domande. (Fonti: Ansa, Anpal)