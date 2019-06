ROMA – Sono stati pubblicati gli elenchi dei vincitori del concorso per i 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. A quattro giorni dalle prove, che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, le graduatorie sono già disponibili online, sul sito di Anpal servizi. Da lì è quindi possibile fare la ricerca personale, in base alla Regione e la Provincia di riferimento.

Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100. Dagli esiti risultano vincitori 2.978 candidati, con una copertura a -2 determinata dalla provincia di Alessandria dove, appunto, mancano due posti da coprire. Gli idonei sono 2.982.

Risultano vincitori, spiega l’Anpal, i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità è preferito il candidato con il miglior voto di laurea. In caso di ulteriore parità, il candidato più giovane. Tutti i canditati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati “nei prossimi giorni” tramite posta elettronica.

I candidati idonei, ovvero coloro che hanno conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all’interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura. Anche in tal caso Anpal servizi provvederà a contattare tramite posta elettronica. Le graduatorie degli idonei rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.

Anpal servizi, si legge ancora sito, “non dà seguito alla contrattualizzazione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più requisiti previsti dall’avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati saranno segnalate all’Autorità giudiziaria. La contrattualizzazione dei vincitori è disposta con riserva di accertamento dell’effettiva disponibilità, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le singole Regioni, delle posizioni ricercate su base provinciale ai sensi dell’avviso. In mancanza non si procederà alla contrattualizzazione dei vincitori senza che alcun diritto possa dagli stessi essere reclamato in forza dell’avvenuta selezione”. (Fonte: Anpal Servizi https://selezionenavigator.anpalservizi.it/)