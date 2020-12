Cedolino NoiPA, in arrivo il pagamento degli stipendi di dicembre 2020 per la pubblica amministrazione. Lo stipendio prevede anche il pagamento della tredicesima mensilità.

Cedolino stipendi NoiPA a partire da metà mese

Il pagamento del cedolino degli stipendi NoiPA di dicembre, insieme alla tredicesima, verrà corrisposto a partire dalla metà del mese.

A Seguire il calendario ufficiale dopo il via libera del Mef, il minstero dell’Economia e Finanze:

-Lunedì 14 dicembre: emissione speciale per il personale Supplente Breve (compreso N19-Covid) e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco.

–Martedì 15 dicembre: pagamento rata ordinaria comparti Sicurezza e Difesa.

Pagamento anche per le Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale) e Sanità;

-Mercoledì 23 dicembre: pagamento rata per il personale Supplente Breve, compreso N19-Covid, e Saltuario della scuola e del personale Volontario dei Vigili del Fuoco che rientra nell’emissione speciale del 14 dicembre e pagamento tredicesima per supplenze annuali terminate il 30/06 o il 31/08/2020.

A chi spetta il pagamento della tredicesima

Il pagamento della tredicesima viene effettuato unitamente allo stipendio di dicembre per tutte le posizioni stipendiali vigenti alla data del 1 dicembre.

Per questa data deve risultare corrisposta la retribuzione mensile per un periodo nel corso dell’anno che dia diritto ad almeno 1/12 di tredicesima.

Tra questi rientra il personale in aspettativa senza assegni, in part-time e il personale supplente senza contratto o prestato servizio.

Per il personale del comparto scuola, la cui iscrizione risulti cessata a causa della scadenza del contratto in una data antecedente il 1 dicembre, la procedura NoiPA prevede il pagamento con emissione speciale del 23 dicembre dei soli ratei di tredicesima maturati nel corso dell’anno.

Nel pagamento sono compresi eventuali arretrati o ritenute.

Per il personale del comparto scuola Supplente Breve (compreso N19-Covid) e Saltuario, la tredicesima è invece corrisposta in quota parte con ogni rateo stipendiale (fonte: The Italia Times).