Nubifragio coronavirus su Borse, soldi e risparmi: nuova variante spaventa l’economia

Il coronavirus, con la sua nuova variante sudafricana torna a portare un nuovo nubifragio sui mercati: le Borse europee partono tutte in forte calo. Proprio a causa dei timori legati alla scoperta della nuova variante di coronavirus, particolarmente contagiosa e capace di decine di mutazioni. A Milano il Ftse Mib cede il 3,50%, Francoforte registra -2,80%, Parigi segna -3,59% e Londra arretra del 3,5%.

Coronavirus e Borse

Tutto era già cominciato con le Borse asiatiche questa notte. Tokyo ha chiuso a -2,53% dopo essere scivolata anche sotto i tre punti principali. Una caduta legata soprattutto al fatto che il Paese si considerava di fatto in sicurezza in ragione delle vaccinazioni effettuate e della situazione del contagio. Puntano decisamente al ribasso anche gli indici di Wall Street, dopo che ieri la Borsa Usa è rimasta chiusa per il giorno del ringraziamento.

E il petrolio?

A farne le spese è anche il petrolio. Come riporta Repubblica, gli investitori temono che la nuova variante possa dare una nuova e decisa frenata alla ripresa globale e quindi alla domanda della commodity che questa mattina è in netto calo: il greggio Wti scende del 3,51% a 75,64 dollari al barile. Stessa tendenza per il Brent che si attesta a 79,90 dollari al barile con un calo del 2,8%