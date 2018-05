ROMA – “I genitori separati rischiano di entrare nella categoria dei nuovi poveri. Proprio per questo, come Regione Lombardia, cerchiamo di prevenire i disagi ed esser loro vicini”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana, commentando le nuove misure di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati con figli minorenni messe in campo dalla Regione.

Gli interventi, presentati a Palazzo Pirelli, consistono nell’erogazione di contributi sia per l’affitto (fino al 30% del canone annuo) sia per il recupero e la riqualificazione di immobili (fino al 90% della spesa). Al bando affitto, finanziato nel complesso dalla Regione con 4,6 milioni di euro, possono accedere i genitori separati o divorziati, con figli minori anche adottati, residenti in Lombardia da 5 anni, con un Isee uguale o inferiore a 20.000 euro, intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Le domande vanno presentate online a partire dal 5 giugno fino al 30 giugno 2019.