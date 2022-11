Pos anche no, non vale fino a 60 euro di spesa. Sui contanti il governo allarga ancora (foto ANSA)

Sale da 30 a 60 euro il limite entro cui i commercianti italiani potranno decidere di non accettare i pagamenti tramite Pos. La novità è contenuta nell’ultima bozza circolata della Legge di Bilancio, all’articolo 69.

Pos, obbligo solo dai 60 euro

Era stato il governo Draghi a prevedere sanzioni per i commercianti privi di Pos, nell’ottica di combattere l’evasione fiscale. La norma, in vigore dallo scorso 30 giugno, prevedeva una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per cui veniva rifiutato il pagamento non in contanti. Adesso la sanzione continuerà a essere applicata, ma soltanto al di sopra dei 60 euro. Il testo della Manovra arriva oggi in Parlamento.

La maggioranza preme per ridurre le sanzioni ai commercianti che non fanno uso del Pos nei pagamenti elettronici, e così nell’ultima bozza si fissa il limite agli importi superiori ai sessanta euro. Avrebbe dovuto essere trenta. In compenso, per evitare di far crollare il gettito da lotta all’evasione e di confliggere con gli impegni presi con l’Europa sul piano nazionale delle riforme, restano le sanzioni introdotte a giugno per gli importi superiori e l’obbligo di fattura per le vendite on line.

Codacons: Una presa in giro

Non è contento delle modifiche il Codacons, che parla di “un colpo di spugna che cancella di netto otto anni di battaglie in favore dei consumatori”. L’incremento del limite a 60 euro per l’uso di carte e bancomat viene definito dal Codacons “del tutto inutile” e “una presa in giro” per tutti i clienti che saranno “costretti, se vogliono effettuare acquisti e pagamenti, a ricorrere al contante”.

