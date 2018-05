Pagare meno tasse non è un sogno, basta sapere come farlo

Sia chiaro, le tasse non spariscono, ma molto spesso i professionisti ignorano che una buona parte del carico fiscale che si materializza sulle loro spalle è in eccesso. “Il primo step è sviluppare quella che chiamiamo intelligenza fiscale: un imprenditore deve mettersi in gioco in prima persona per capire innanzitutto come funzionano i meccanismi fiscali e individuare le soluzioni utili al proprio caso. Poi bisogna conoscere perfettamente il proprio bilancio attuale e previsionale perché permette di determinare l’utile e, dunque, la base di calcolo di imposte e contributi, evitando sprechi dal punto di vista gestionale e fiscale”.