ISLAMABAD – In Pakistan, il ministro dell’Interno Ahsan Iqbal ha annunciato che il porto di Gwadar, dopo il completamento del progetto del corridoio economico sino-pachistano (CPEC), sarà il principale porto marittimo dell’Asia.

“Il CPEC è uno dei principali progetti di cooperazione al mondo che collegherà l’Asia centrale, la Cina e l’Asia meridionale”, ha affermato Iqbal, che detiene anche il portafoglio per la pianificazione, lo sviluppo e le riforme, parlando al Forum di Boao per l’Asia, in Cina, scrive The Express Tribune.

“Il CPEC sta dimostrando di essere ossigeno per il Pakistan, in quanto la crescita economica del Paese è aumentata grazie agli enormi investimenti nei settori delle infrastrutture e dell’energia nell’ambito del mega progetto”, ha detto il ministro e aggiunto che tutti i gruppi e i partiti politici presenti nel Paese stanno sostenendo il progetto per garantirne il successo.

Pakistan Vision 2025 non è stato pensato solo per lo sviluppo, ma l’obiettivo principale è anche quello di sradicare la povertà.

Il CPEC, ha osservato Iqbal, ha aiutato il Paese a uscire dalla crisi energetica e con la fornitura ininterrotta di energia elettrica alle industrie, la produzione è aumentata significativamente oltre alla creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro.

Secondo il CPEC, in tutto il Paese sono state costruite nove zone industriali che creeranno numerose e nuove opportunità di lavoro.