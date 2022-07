Patrimoniale? Non serve. Fermare l’inflazione, questo è il problema. Ma come si può fare? La situazione è da “si salvi chi può“.

Tassi di interesse che aumentano, la Borsa che crolla, l’euro sotto pressione, lo spread che torna a fare paura. Eppure una soluzione ci deve essere. Ma quale? Carlo Cottarelli, cremonese, economista di rango, direttore del dipartimento Affari fiscalli del Fondo Monetario Internazionale (2008-2013) a Washington, qualche idea ce l’ha.

E ne ha parlato in una serie di interviste con la stampa nazionale, QS in testa. Premessa necessaria e risaputa: bollette di luce e gas alle stelle, 4 cittadini su 10 sono più poveri, sono spariti 281mila artigiani (i più fragili), inflazione fuori controllo. Standard&Poor’s prevede una inflazione al 7% nella zona Euro; inflazione che scenderebbe al 3,4% nel 2023.

INTERVENTI GOVERNATIVI INSUFFICIENTI

Certo, il governo è intervenuto ma non è bastato. Gli aumenti sono stati solo attenuati. E mi riferisco all’azzeramento degli oneri di sistema, al taglio dell’IVA al 5%per il gas, al potenziamento dei Bonus Luce e Gas. Bene, questi provvedimenti non sono stati in grado di eliminare i rincari. Una mazzata per le famiglie.

Si parla di un rincaro del 142% rispetto all’anno scorso. E le retribuzioni italiane restano basse. Anzi il divario salariale con altri grandi Paesi della Unione Europea si amplia. Il salario lordo annuale medio è rimasto ad un livello inferiore a quello pre-pandemico (-0,6%).

MA C’È UNA VIA DI SALVEZZA

Cottarelli ne è convinto. Possiamo salvarci con alcune misure. Eccole: selezionare con molta attenzione gli interventi. Evitare, ad esempio,il pasticcio del cash-back (ha favorito i redditi alti). Puntare a sostenere chi soffre di più in questa situazione. Non ci sono le risorse per proteggere tutti. L’inflazione si sta espandendo. Cottarelli suggerisce la necessità di aumentare i tassi di interesse.

“È l’unica cosa che si può fare”. Certo c’è il rischio recessione ma per ora l’economia regge. E la produzione industriale dopo l’incertezza di gennaio “è tornata a marciare”. Non c’è bisogno di una patrimoniale.