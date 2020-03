Il Patto di Stabilità non è un un ostacolo, la Ue sospende i vincoli: “All’Italia tutto ciò che vuole”

ROMA – L’Europa batte un colpo, i vincoli del patto di Stabilità non rappresenteranno un ostacolo, per citare il presidente Mattarella di ieri. L’Europa è pronta a dare all’Italia tutto ciò di cui ha bisogno, a cominciare da più ampi margini di manovra per affrontare le conseguenze dell’emergenza coronavirus.

Dopo la delusione e lo sconcerto ieri per le dichiarazioni della presidente della Bce Lagarde, oggi è arrivato l’annuncio della sospensione temporanea della tirannia del patto di stabilità, la Commissione europea ha preso atto della grave emergenza sanitaria e dispiegherà tutte le risorse disponibili per contrastare la crisi economica.

A emergenza l’Europa Unita risponde attivando la clausola di emergenza prevista nel trattati. Dunque massima flessibilità sugli sforamenti di deficit, ma anche sui limiti imposti agli aiuti di Stato. Bruxelles garantirà anche otto miliardi di garanzie comunitarie a 100mila imprese.

Ursula von der Leyen: “Daremo all’Italia tutto quello di cui ha bisogno”

“Siamo pronti ad aiutare l’Italia con tutto quello di cui ha bisogno, in questo momento è colpita severamente dal virus, sosteniamo tutto quello di cui ha bisogno e tutto quello che chiederà. Il prossimo potrebbe essere un altro Stato membro”, ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen.

L’Italia può salutare con soddisfazione anche la presa di posizione severa assunta dalla Commissione Ue, che a nome della stessa von del Leyen ha messo in guardia contro la chiusura unilaterale delle frontiere da parte dei singoli Paesi europei.

Commissione Ue: “Pronti ad attivare la clausola di crisi”

“La Commissione Ue è pronta a proporre al Consiglio di attivare la clausola di crisi per accomodare un sostegno fiscale più generale. Questa clausola – in cooperazione col Consiglio – sospenderà gli aggiustamenti di bilancio raccomandati dal Consiglio in caso di recessione severa della zona euro e della Ue”: è quanto si legge nella comunicazione della Commissione Ue sulla flessibilità del Patto di Stabilità.

All’annuncio, il tasso Bund a 10 anni avvia una rapida risalita e si riporta a -0,57% (da -0,66%): significa anche il rallentamento conseguente della corsa dello spread con il titolo di Stato italiano equivalente. (fonte Ansa)