ROMA – PayPal è in trattative per acquistare iZettle, il pos mobile, per circa 2,2 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che l'offerta formale potrebbe arrivare nelle prossime ore. La cifra intorno alla quale si tratta è il doppio di quanto la società di pagamenti svedese punta a raccogliere con lo sbarco in Borsa, atteso per la fine del mese.

La possibile acquisizione alimenta i timori sul settore tecnologico europeo, con le start up di successo che cedono alla tentazione di essere acquistate invece di crescere