ROMA – I pensionati scendono in piazza contro i tagli del governo. La manifestazione nazionale indetta unitariamente dai sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil è stata organizzata in piazza San Giovanni a Roma. Slogan dell’iniziativa “Dateci retta”. Perché, sostengono, “il governo non ha fatto nulla per migliorare la condizione di vita di 16 milioni di persone anziane”. E dicono basta ai “pensionati bancomat dei governi”.

I pensionati si battono contro il nuovo taglio della rivalutazione degli assegni, per la riduzione del carico fiscale, per il rilancio del Servizio sanitario nazionale che sia “davvero universale” e per una legge sulla non autosufficienza.

In particolare, secondo i sindacati, “i continui tagli delle pensioni operati in poco meno di dieci anni, l’ultimo dei quali dal governo in carica, hanno portato ad una perdita pro capite fino a 20mila euro”.

Prima della manifestazione di oggi, alla quale secondo gli stessi organizzatori sono attese “decine di migliaia di pensionati”, i sindacati hanno tenuto tre assemblee nazionali a Padova, Roma e Napoli all’inizio di maggio.

Dal palco intervengono i segretari generali di Spi e Fnp, Ivan Pedretti e Gigi Bonfanti, ed il segretario generale della Uil che per il momento ha anche la reggenza della Uilp, Carmelo Barbagallo. Partecipano in piazza anche i segretari generali di Cgil e Cisl, Maurizio Landini e Annamaria Furlan.

“Dateci retta. Abbiamo 16 milioni di buoni motivi”, è una delle scritte che accompagna lo slogan principale della manifestazione, facendo riferimento al numero dei pensionati. Diversi gli altri slogan: “Per la tutela delle pensioni”; “Per una legge sulla non autosufficienza”; “Per il diritto a curarsi”; “Per la riduzione delle tasse”; “Per un invecchiamento attivo e in salute”. (Fonte: Ansa)