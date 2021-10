Pensioni 2022: un anno a Quota 102 (64 anni) e poi si vedrà. Addio al cashback

Pensioni: ok a Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) solo per il 2022 e l’obiettivo di aprire un tavolo ad hoc nel prossimo anno per una riforma complessiva di tutto il sistema. Opzione donna e Ape sociale per i lavori più gravosi dovrebbero invece diventare strutturali. Alla fine il Governo trova l’intesa sulle pensioni, o meglio, un’intesa per prendere tempo visto che il prossimo anno ci dovrà essere la riforma vera e propria. Ma intanto per il 2022 sarà quota 102.

Non solo pensioni: limiti al reddito di cittadinanza

Nella Manovra che il Cdm ha discusso c’è anche un inasprimento dei controlli preventivi per ottenere il Reddito di cittadinanza. In particolare anche un taglio dell’assegno per coloro che rifiutino due proposte di lavoro. Sono le modifiche principali previste dalla legge di bilancio per il Reddito. L’importo dell’assegno dovrebbe essere regressivo, dal secondo rifiuto in poi, ma non sono state indicate le percentuali del taglio.

I bonus e l’addio al cashback

La legge di bilancio conferma poi i saldi indicati nel Documento programmatico di bilancio (Dpb). Arriva una proroga per il Superbonus al 110% anche sulle abitazioni monofamiliari per tutto il 2022, ma con un tetto di Isee per i proprietari fino a 25mila euro e limitato quindi alle sole prime case. Il bonus facciate dovrebbe essere rinnovato per tutto il 2022, ma con una percentuale al 60%. Oggi il bonus facciate ha una percentuale al 90%

C’è poi lo stop definitivo al cashback. La misura, partita lo scorso gennaio e poi sospesa nel secondo semestre di quest’anno sarà cancellata. La misura era prevista anche per il primo semestre del 2022 e aveva ancora a disposizione 1,5 miliardi.