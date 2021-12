Pensioni, chi paga? Solo 23 milioni al lavoro, in Francia 34. Il problema principale per il sistema pensionistico in Italia è che sono troppo poche le persone che lavorano, solo 23 milioni a fronte dei 34 in Francia con un numero di abitanti simile.

Lo afferma il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in una intervista a Unomattina a proposito dell’inadeguatezza degli assegni pensionistici.

“Bisognerebbe cominciare da un numero macro – ha detto – siamo un Paese di 60 milioni di abitanti con solo 23 milioni di lavoratori, in Francia con poco più di 60 milioni di abitanti ha 34 milioni di persone che lavorano, 11 milioni in più formalmente.

Da noi ci sono, lo sappiamo, 3,5 milioni di lavoratori in nero. Arriviamo a 26,5 milioni di persone che lavorano. Ne mancano all’appello comunque 6-7 milioni. Questo è il dato più importante e più fragile per il sistema economico italiano e quindi anche per quello pensionistico”.

Vuol dire, ha spiegato, “che poche persone lavorano rispetto alla platea dei pensionati che deve sostenere il nostro sistema a ripartizione”. Tridico ha poi sottolineato che esiste anche un problema demografico con una popolazione giovanile molto ridotta.