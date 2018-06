ROMA – Abolire la Fornero, nel senso della riforma delle pensioni, senza se e senza ma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo il mantra battagliero in campagna elettorale che accomunava Lega e M5S: una volta di fronte alle responsabilità di governo, tuttavia, i se e i ma abbondano, sullo slogan fioriscono i distinguo, riemergono le diverse sensibilità ecc…

Tanto è vero che il presidente del Consiglio Conte nel tracciare i punti qualificanti del programma del contratto di governo ha ribadito la volontà di combattere i privilegi previdenziali e di fatto reintrodurre la pensione di anzianità eliminata dalla legge Fornero, ma si è guardato bene dal parlare di ricalcolo contributivo.

Non lo ha fatto perché Lega e M5S sono d’accordo su quota 100 (anni di contributi più età anagrafica) e quota 41 (con 41 anni di contributi si va in pensione a prescindere dall’età anagrafica) ma non sono d’accordo su che fine devono fare le future pensioni a requisiti ridotti: saranno tutte ricalcolate con il contributivo come vuole la Lega per non far saltare i conti, verranno utilizzati i coefficienti di trasformazione (legati all’aspettativa di vita) a 64 anni, quindi più penalizzanti sull’assegno?

M5S di penalizzazioni non vuol sentir parlare, vuole congelare gli automatismi che legano i requisiti all’aspettativa di vita, vogliono la “pensione di cittadinanza”, tutte le minime sopra i 750 euro a prescindere dai contributi. La Lega intende invece rimanere sui binari di una razionalizzazione del sistema che non sfori i 5 miliardi di costo preventivato.