Pensioni gennaio 2021, conguaglio una tantum per tutti da 13 a 26 euro: niente rivalutazione

Novità (l’unica) sulle pensioni per il 2021: a gennaio un mini conguaglio una tantum e per tutti. Un mini conguaglio da 13 a 26 euro. Ma sarà l’unica novità visto che nel 2021 salvo stravolgimenti non dovrebbe esserci una rivalutazione delle pensioni.

Nella comunicazione dell’Inps viene spiegato l’adeguamento degli assegni che prevede uno 0,1 per cento in più su quanto arrivato nelle tasche dei pensionati nel 2020. Le stime per il 2020 fotografavano una inflazione allo 0,4 per cento. Ma il dato definitivo, come ricorda Il Sole 24 Ore, si è attestato allo 0,5 per cento. Ed è per questo motivo che nei primi mesi del 2021 verrà erogato il mini conguaglio.

Conguaglio pensioni gennaio 2021, un esempio sul calcolo

Su una pensione da 1000 euro del 2019 c’è stato nel 2020 un incremento fino a 1.004 euro. Ma il dato corretto, tenendo conto dell’inflazione sarebbe stato quello di 1.005 euro. Nelle prime mensilità del nuovo anno questo gap verrà colmato con una tantum, una quota extra su un assegno per rientrare della differenza sul costo della vita.

Il calcolo verrà fatto su tutte e 13 le mensilità con un conguaglio, in questo caso di 13 euro. Ovviamente l’incremento è calibrato sull’importo di partenza dell’assegno per arrivare fino a 26 euro.

Pensioni, niente rivalutazione nel 2021

Niente rivalutazione pensioni il prossimo anni, forse dall’1 gennaio 2022, si tornerà ad un adeguamento premiante con rivalutazioni più alte per chi percepisce un assegno superiore a quattro volte il minimo.

Pensioni gennaio 2021, il calendario di Poste Italiane

La divisione per cognomi è un classico di Poste per ridurre la coda agli sportelli

Cognomi dalla A alla C: lunedì 28 dicembre

Dalla D alla G: martedì 29 dicembre

Dalla H alla M: mercoledì 30 dicembre

Cognomi dalla N alla R: giovedì mattina 31 dicembre

Cognomi dalla S alla Z: sabato mattina 2 gennaio.

Nel caso di uffici postali non aperti su 6 o 5 giorni il calendario cambia così:

Pensioni gennaio 2021 Poste lettera cognome. Apertura su 4 giorni:

Cognomi dalla A alla C giorno 1

Dalla D alla K giorno 2

Cognomi dalla L alla P giorno 3

Cognomi dalla Q alla Z giorno 4

Pensioni gennaio 2021 Poste lettera cognome. Apertura su 3 giorni:

Cognomi dalla A alla D giorno 1

Dalla E alla O giorno 2

Cognomi dalla P alla Z giorno 3

Pensioni gennaio 2021 Poste lettera cognome. Apertura su 2 giorni:

Cognomi dalla A alla K giorno 1

Cognomi dalla L alla Z giorno 2

Pensioni gennaio 2021 Poste lettera cognome. Apertura su 1 giorno

Per tutti gli uffici postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata. (Fonte Il Sole 24 Ore).