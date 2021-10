Pensioni lavori gravosi, 27 categorie in più: forestali, fabbri, estetisti. No bidelli e macellai FOTO ANSA

Ci sono 27 lavori gravosi in più che daranno accesso all’Ape sociale, ovvero l’indennità per i lavoratori che sono in difficoltà a partire dai 63 anni in attesa dell’accesso alla pensione. A spiegarlo è stato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, illustrando alcuni criteri della Commissione sui lavori gravosi. Per chi fa questi lavori gravosi la pensione potrebbe arrivare in anticipo a 62-63 anni.

Lavori gravosi e pensioni, no macellai e no bidelli

Tra queste nuove attività che entrano nella categoria definita gravosa, ha spiegato Tridico, ci sono i conduttori di impianti, i saldatori, i fabbri e gli operai forestali ma anche gli operatori della cura estetica. Non rientrano quindi i bidelli e i macellai. Il presidente della Commissione sui lavori gravosi Cesare Damiano ha poi specificato che le 27 categorie rientrano in quelle che avrebbero titolo (dopo una scrematura da 92) ma non è detto che poi rientreranno tutte.

L’elenco dei nuovi lavori gravosi

Tra le nuove professioni considerate gravose sulla base degli indicatori Inail troviamo: