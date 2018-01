ROMA – Pensioni, Luigi Di Maio: “Dopo 41 anni di lavoro ci vai, a prescindere dall’età”. “Noi presto presenteremo il nostro programma che si chiama “quota 41″, si basa su un concetto che tu dopo 41 anni di lavoro devi andare in pensione” senza che ci sia il legame “tra tempo di lavoro e età pensionabile”. Lo afferma a “Fatti e misfatti”, a Tgcom24, il candidato premier M5S Luigi Di Maio. Il programma del M5S sulle pensioni “sarà presentato nei prossimi giorni”, spiega Di Maio che sulla legge Fornero sottolinea: “Va abolita non solo per chi deve andare in pensione ma per tutti i giovani” che ci andranno.

“Aboliremo spesometro e studi di settore”. “Proponiamo e prendiamo un impegno con le imprese per l’abolizione dello spesometro, del split payment, del redditometro e gli studi di settore”. Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, parlando a Milano delle prime 4 delle 400 leggi che i 5 Stelle intendono abolire una volta al governo. “So che i miei avversari diranno che così vogliamo favorire l’evasione fiscale, ma è semplificando che si aumenta il gettito per lo Stato e si riduce la pressione fiscale”, ha aggiunto Di Maio.

“Non è più il momento di uscire dall’euro. Sì allo sforamento del deficit”. Restare nei parametri del 3% non funziona, noi dobbiamo superare il 3% e fare investimenti ad alto deficit per fare in modo che ci sia un gettito per lo Stato con cui pagare il debito”. “Non credo che per l’Italia sia più il momento di uscire dall’euro” anche perché per l’Italia “ci sarà più spazio” visto che “l’asse franco-tedesco non è più così forte come prima”, aveva detto ieri sera il capo politico del M5S a Porta a Porta.