Pensioni maggio 2021, calendario: pagamenti in anticipo per i clienti di Poste Italiane (foto Ansa)

Pensioni di maggio 2021: i pagamenti arrivano in anticipo. Come già avvenuto negli scorsi mesi, anche i pagamenti delle pensioni di maggio arriveranno in anticipo, a partire da lunedì 26 aprile, ma non per tutti.

Pensioni maggio 2021, pagamenti anticipati ma non per tutti

Il pagamento anticipato della pensione riguarda infatti solo chi la ritira presso gli uffici postali. Come in aprile, dunque, le pensioni di maggio 2021 verranno erogate in anticipo ai clienti di Poste Italiane, che ne potranno fare richiesta presso gli uffici postali in ordine alfabetico.

Per quanto riguarda, invece, i pensionati che ricevono l’accredito sul proprio conto corrente bancario il pagamento avverrà il 3 maggio, primo giorno bancabile del mese.

Pensioni maggio 2021 in anticipo per i clienti di Poste Italiane

La modalità di erogazione delle pensioni scaglionata è stata stabilita dall’ordinanza della Protezione civile del febbraio scorso proprio per evitare gli affollamenti eccessivi degli uffici postali. Le erogazioni si concluderanno lunedì 3 maggio, dal momento che sabato 1° maggio, festa dei lavoratori, è festività nazionale.

Ecco dunque il calendario in base all’ordine alfabetico individuato da Poste Italiane: