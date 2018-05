ROMA – “Prorogheremo la misura sperimentale ‘opzione donna’ che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 anni di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Prorogheremo tale misura sperimentale, utilizzando le risorse disponibili”: è un punto qualificante del contratto di governo sottoscritto dai signori Luigi Di Maio e Matteo Salvini (l’esatta intestazione).

Un altro tassello della volontà del nascente governo Lega-M5S di smontare pezzo a pezzo la riforma Fornero, dopo l’annuncio del ripristino di quota 100 (età anagrafica + età contributiva) per andare in pensione, quota che abbassa sensibilmente l’età pensionabile e in pratica reintroduce la pensione di anzianità. L’obiettivo “di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto conto dei lavoratori in mansioni usuranti”, significa cioè che si potrà andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi oppure a 59 anni con 41 anni di versamenti.

Opzione donna anticipa ancora l’età pensionabile consentendo alle lavoratrici un anticipo ancora più largo ma con un costo a carico delle pensionande: devono cioè accettare il calcolo interamente contributivo dell’assegno (tanto hai versato tanto ti ritrovi), con perdita stimata dell’ordine del 30% dell’importo calcolato col sistema retributivo (assegno calcolato sull’ultimo stipendio). Quanto alle risorse disponibili per finanziare le misure, finora c’è l’indicazione nel contratto di governo dei 5 miliardi da stanziare per il complesso della contro/riforma annunciata. A occhio, non sembrano sufficienti.