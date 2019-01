ROMA – Pensioni: il governo sta lavorando per alzare la soglia di età entro la quale sarà possibile riscattare gli anni di università con lo sconto. Lo annuncia il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, spiegando che la modifica potrebbe arrivare nel corso dell’iter parlamentare del decretone, che partirà al Senato.

La norma, inserita nella parte del dl dedicata a quota 100, prevede attualmente un limite di 45 anni, che potrebbe alzarsi fino a 50. “Siamo in una fase interlocutoria – afferma Durigon – ma è una possibilità”.

Riscatto laurea scontato valido anche per la pensione. Il riscatto della laurea con lo sconto, previsto dal decretone su reddito di cittadinanza e pensioni con quota 100, varrà anche ai fini del calcolo del valore dell’assegno pensionistico e non solo per la riduzione degli anni necessari al pensionamento. E’ il chiarimento fornito dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, riguardo alla norma dedicata agli under 45 ma che nel corso dell’iter parlamentare del decreto potrebbe ampliarsi ad una fascia di età più ampia.