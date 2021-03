Pepita, le mascherine di Sabrina Tonti pronte per Dubai: ecco come una imprenditrice italiana reagisce al covid

Pepita, le mascherine di Sabrina Tonti (nella foto) pronte per Dubai: ecco come una imprenditrice italiana reagisce al covid

Pepita in Italia e nel mondo, come ha reagito Sabrina Tonti al coronavirus? Ve lo racconto in poche righe. Sabrina Tonti sembra una pin-up ma è un’imprenditrice. La mamma artista con mani di fata da sarta eccellente, ha sempre seguito Sabrina. Valorizzando la sua straordinaria creatività che l’ha vista crescere fin da bambina nel mondo della “Regina delle vestaglie”. Che è il nome dell’azienda fondata dai suoi genitori nel 1967, con la produzione delle vestaglie più vendute in Italia e nel mondo.

Nel 1995 Sabrina realizza la sua creatura con il marchio “Pepita”. Si lancia così e con successo nel circuito delle boutiques in Italia e nel mondo.

Nel 2012 inizia l’apertura di vari negozi monomarca, anche in Russia e in Cina.

Come ha affrontato il Coronavirus Sabrina? Lavorando senza tregua al nuovo concept dei suoi negozi, partendo da quello a Forte dei Marmi. All’avanguardia come sempre ha provveduto subito alle misure anti-Covid, pronta alla ripartenza con il nuovo stile dei suoi bikini. Che fanno delle sue boutiques il regno per eccellenza del beachwear.

“Anche per le oversize ci sono divertenti costumi truccati da magra” – ci garantisce – con il suo sorriso che conquista. Oggi è lei una protagonista nel mondo dei costumi da bagno e della lingerie. Anche se si trovano nelle sue sfilate divertenti capi di abbigliamento e tute estrose. Tutti assolutamente adatti a chi si vuole distinguere. In questi tempi duri di Coronavirus è fiera di raccontarci di aver istituzionalizzato una chat con il team creativo dell’azienda. Che, da casa propria, si è prestato per realizzare materiale fotografico. E non solo da pubblicare sui canali social del brand. Su Facebook ed Instagram si proponevano ricette, corsi di ginnastica, consigli di bellezza etc., per portare fiducia e positività ai propri clienti nel periodo del lockdown.

“Da un male un bene: questa la parola d’ordine e la vera finalità di questo nostro lavoro” – dice Sabrina – già Coordinatrice del Comitato d’Imprenditoria Femminile Confindustria Toscana Nord. Oggi è consigliera nazionale di AIDDA (Associazione imprenditrici donne dirigenti azienda).

Ultimamente, infatti, persino il mondo arabo sta scoprendo, con progetti di grande interesse per gli Emirati, lo stile così particolare e vivace delle sue collezioni. Che, nonostante il Coronavirus, proprio come lei, mettono gioia, allegria … E perché no? che ci permettono di presentarsi eleganti e smart anche davanti ad un IPAD. Con uno dei suoi famosi pigiami da casa, perfetti ed invidiabili persino durante una in call conference!

Grande Sabrina… che dopo che avrà fatto il vaccino mi confida di essere già pronta anche per la prossima attesissima sfilata a Dubai, con tanto di luminose mascherine esclusivamente made in Italy e firmate Pepita!