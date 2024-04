Piano salva casa: pace edilizia che promette battaglia, dure le opposizioni

Piano “salva casa”, la chiamano già “pace edilizia”. In realtà è un nuovo campo di battaglia. Il Governo lancia il cosiddetto “salva case” per sanare piccole difformità, cioè lievi irregolarità edilizie, piccole infrazioni. E far cassa. Un piano ancora allo studio, certamente complesso, visto che riguarda l’80% degli edifici (milioni di italiani e immobili ) ma già terreno insidioso.

Le opposizioni, benché occupate sul “caso Puglia” – un terremoto giudiziario che ha scosso la regione guidata da Emiliano,spaccato il campo largo e prodotto arresti e dimissioni – su queste misure parlano lo stesso linguaggio. E tuonano:”Questo è un condono bello e buono. Di più: è un regalo a chi non rispetta le regole “. Inevitabile la raffica di proteste che si è abbattuta sul ministro delle infrastrutture Salvini, ideatore del piano, targate Pd e M5S. Non è andato per il sottile Francesco Bocca, capogruppo del Pd al Senato: ”Salvini è in buona compagnia, è il vecchio vizio della destra. Un classico. Un condono non si nega a nessuno, specie in campagna elettorale”.

LA PRIMA BOZZA DEL PIANO CASA

È stata presentata giovedì 4 aprile in una riunione al Mit (il ministero delle Infrastrutture) con Salvini e il Dipe, cioè il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica; una struttura generale della Presidenza del Consiglio. Strano che proprio la premier Meloni abbia detto di “non aver ancora letto il testo”. Solo una posizione attendista o c’è dell’altro? E su questo dubbio non sono mancati i consueti ricami, peraltro legittimi.

ASSOCIAZIONI DIVISE

Favorevoli quelle della edilizia, preoccupate quelle ambientaliste. Questo è emerso al primo impatto. Comunque enti e associazioni restano di fatto in bilico tra aspettative e dubbi. Ad esempio: l’Associazione costruttori (Ance) definisce il provvedimento “interessante nel breve termine, ma è una goccia nel mare rispetto alle soluzioni da trovare nel medio e lungo periodo”.

Più cauto Giorgio Spaziani Testa, il presidente di Confedilizia (da 140 anni punto di riferimento di tutti i proprietari di immobili):”Condividiamo l’impostazione finalizzata a garantire certezze ai proprietari e a facilitare la commercializzazione degli immobili. Un giudizio definitivo arriverà quando lèggeremo il testo “.

Dura Legambiente che non dimentica le sue radici nell’Arci:”Questa pace edilizia rischia solo di alimentare ancora di più il business del mattone illegale”.