ROMA – “Carenza di lastre sottili in ‘pmma‘, il materiale comunemente chiamato plexiglass, a fronte di un boom di richieste negli ultimi giorni”. E’ quanto lamentano le aziende italiane che producono le barriere di plastica cosiddette ‘Parafiato’, molte delle quali ventilano un’attesa di 12 settimane prima che ci siano nuove riforniture di materiale grezzo.

L’esaurimento riguarda i grandi depositi di lastre sottili in vari Paesi, dalla Cina alla Germania, quest’ultima tra i Paesi principali a produrre la materia prima in Europa, assieme a Francia e Inghilterra.

Il ‘pmma’ è la forma abbreviata del polimetilmetacrilato, una materia plastica, ed è noto anche con il nome di marchi commerciali registrati come ‘Plexiglas’, ‘Altugla’, ‘Lucite’ e altri. Il materiale viene prodotto anche in Italia, in tutto da cinque stabilimenti, più piccoli rispetto ad altri Paesi europei e con numeri più bassi.

Nelle ultime settimane è vertiginosamente aumentata la richiesta da parte delle ditte che lavorano i fogli di plastica grezza di pochi millimetri, per produrre soprattutto strutture separatorie destinate a tabaccai, uffici e ristoranti.