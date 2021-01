Polizia di Stato, concorso per vice ispettori: come presentare domanda, come si svolge

Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per l‘assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, in possesso del diploma. Per poter partecipare al concorso i candidati, oltre al diploma, devono possedere: cittadinanza italiana; diritti civili e politici; idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego; condotta incensurabile; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione etc.

Concorso Polizia di Stato, tutte le informazioni

Il reclutamento si svolgerà secondo diverse fasi: una prova preselettiva, che consisterà in un questionario con domande a risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto civile.

Le altre fasi consistono nell’accertamento dell’efficienza fisica, attraverso una serie di esercizi ginnici; accertamenti fisici e psichici; accertamenti attitudinali; una prova scritta, che consisterà nello svolgimento di un elaborato vertente su elementi di diritto penale e un colloquio il quale, oltre che sulle materie della prova scritta, verterà anche su nozioni di diritto amministrativo e diritto civile. Infine l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consisterà in una traduzione di un testo e in una conversazione e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.

Per scaricare il bando completo… continua a leggere.