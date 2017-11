ROMA – Il ponte sullo Stretto di Messina non è stato realizzato e forse non si farà mai. Malgrado questo dato certo, la società nata per realizzare il ponte che dovrebbe collegare la Sicilia con la Calabria, benché sia stata posta in liquidazione il 15 aprile 2013, nel 2016 è costata allo Stato ancora 1,5 milioni di euro l’anno.

A rivelarlo è la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti. I contabili dello Stato, in una nota invocano un intervento legislativo che agevolerebbe la chiusura di questa vicenda liquidatoria. La Corte dei conti passa in rassegna tutta la complicata vicenda della società e conclude che,

“considerata l’assenza di attività, se non quella di resistenza in giudizio, affidata, peraltro, ad avvocati esterni, è necessario procedere ad un ulteriore abbattimento dei costi societari. Infatti, l’onere per il mantenimento in vita della concessionaria, sceso sotto i due milioni solo nel 2015, risulta ancora rilevante, essendosi attestata, per il 2016, sopra il milione e mezzo”

La previsione per il 2017 è di un milione. Tra le reazioni politiche a questa relazione della Sezione centrale di controllo è Vincenzo Garofalo di Ap che, come scrive Fanpage, spiega che