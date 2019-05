Poste Italiane assume portalettere: come candidarsi

ROMA – Poste Italiane, la più grande infrastruttura d’Italia attiva nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, è presente in Italia con 13 mila uffici postali presso i quali assumerà nuovi portalettere, per fronteggiare la carenza di personale. L’annuncio di lavoro per la ricerca di questa importante figura viene spesso pubblicato sul sito di Poste infatti anche a febbraio, come è successo tante altre volte, avevamo parlato di nuove assunzioni di portalettere.

Questa volta la scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 3 giugno 2019. I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea anche triennale e saranno assunti con contratto a Tempo Determinato a decorrere da giugno 2019. Non sono richieste specifiche conoscenze professionali. Possono partecipare alle selezioni anche coloro i quali hanno già preso parte ad un precedente annuncio senza aver ricevuto risposta. I candidati possono indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

L’inizio della selezione viene anticipata da una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste e si svolge in due modi:

-con convocazione presso una sede dell’Azienda, per la somministrazione di un test di ragionamento logico;

-con una mail all’ indirizzo di posta elettronica del candidato (verificando anche nella cartella spam) indicato in fase di adesione al presente annuncio. L’e-mail sarà spedita dalla Società Giunti OS incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) e conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Superata la prima fase di selezione, che consiste in un test attitudinale svolto in sede o via mail, i candidati saranno contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede:

A. un colloquio, per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda;

B. un colloquio e la verifica del test (in forma breve), per chi ha svolto il test via mail, presso una sede dell’Azienda.

Nella prima convocazione presso la sede di Poste Italiane, i candidati dovranno presentare idonea documentazione che attesta il titolo di studio e la votazione conseguita. Per ulteriori informazioni e per candidarvi potete cliccare qui.