Poste Italiane, buon rialzo a Piazza Affari (+2,8%) dopo i dati sui 9 mesi

Seconda giornata in buon rialzo a Piazza Affari per le azioni di Poste italiane dopo i dati sui nove mesi, ed in particolare un terzo trimestre in crescita, comunicati al mercato ieri mattina prima dell’apertura delle contrattazioni.

Il titolo si muove al momento intorno al +2,8% a 8,45 euro per azione dopo aver toccato i massimi di giornata a 8,48 euro. E’ il secondo miglior titolo del listino, dopo Bper (+3%) in un Ftse-Mib che al momento è in rialzo intorno al +0,4%. Il titolo di Poste torna così su livelli che aveva perso da giugno.