Poste Italiane confermata negli indici di sostenibilità Ftse4Good per il secondo anno consecutivo (In foto l’Ad di Poste Matteo Del Fante)

Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante premiato a livello globale per la gestione trasparente e l’attenzione ai temi di sostenibilità.

Poste Italiane è stata inclusa per il secondo anno consecutivo nei prestigiosi indici di sostenibilità FTSE4Good che misurano le performance delle aziende sui temi ESG (Environmental, Social and Governance) e sono utilizzati da molti operatori finanziari in tutto il mondo per sviluppare e valutare prodotti focalizzati sugli investimenti sostenibili.

Poste Italiane, dopo essere stata inclusa negli indici per la prima volta lo scorso anno, si conferma tra le aziende più attente ai temi della sostenibilità anche dopo l’ultima revisione degli indici FTSE4Good Europe e FTSE4Good Developed, effettuata dal comitato indipendente di Ftse Russel, con una metodologia estremamente rigorosa basata su 203 indicatori.

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane, ha commentato: “La presenza di Poste Italiane negli indici di sostenibilità FTSE4Good è un autorevole riconoscimento del grande lavoro che la nostra Azienda sta portando avanti e premia i traguardi raggiunti nelle prestazioni ambientali, sociali e di governance dalla più grande realtà logistica, assicurativa e finanziaria del Paese”.

“Tale risultato conferma la presenza di una chiara strategia sulle tematiche ESG e di impegni concreti che sono parte integrante degli obiettivi strategici definiti nel Piano Deliver 2022“.