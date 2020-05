Poste Italiane, Giuseppe Lasco diventa condirettore generale. Giuseppe Lasco è il nuovo Condirettore Generale di Poste Italiane. La nomina è stata annunciata ufficialmente.

Ne annuncia la nomina l’amministratore delegato e dg Matteo Del Fante. Del Fante riconosce “l’impegno cruciale” profuso da Lasco nella revisione complessiva della governance della Società. Allineandola, aggiunge, “alle più qualificate best practices delle società quotate in Borsa”.

Ha inoltre attuato l’introduzione “di presidi innovativi nel governo dei rischi” e ha contribuito alla “affermazione del Brand e del patrimonio identitario di Poste Italiane”. Viene qui ricordata “la realizzazione di un programma innovativo nella gestione dei rapporti con il territorio”. Tale programma “si è rivelato vincente non solo sul piano sociale e relazionale, ma anche sotto il profilo del business”.

Già vice direttore generale dal marzo 2019, Lasco ha, in Poste, precedentemente ricoperto la carica di Responsabile della Divisione Corporate Affairs. Dal 2012 fino ad aprile 2017 è stato Capo della Divisione Corporate Affairs del Gruppo Terna S.p.A. A a lui riportavano le Direzioni: Affari Istituzionali; Relazioni Esterne e Comunicazione; Affari Legali e Societari; Tutela Aziendale, Risorse Umane e Organizzazione.

Il curriculum di Giuseppe Lasco

Laureato in Economia e Management e in Scienze Economiche e dell’Investigazione, un Master in Diritto Tributario Internazionale, il manager, classe 1960, da maggio 2017 è Responsabile della Divisione Corporate Affairs di Poste Italiane.

Nel marzo 2019 è stato nominato Vice Direttore Generale. Nel maggio 2020 è Condirettore Generale. Commendatore al Merito della Repubblica, Giuseppe Lasco è autore di pubblicazioni in campo giuridico e di compliance aziendale. È anche articolista di riviste in materia Tributaria. Al suo attivo ha numerose esperienze didattiche in qualità di docente in materie giuridiche ed economiche ed è membro di consigli didattici Universitari.

Revisore Contabile e abilitato all’assistenza e rappresentanza nei contenziosi in materia tributaria, fa parte dell’Albo dell’Associazione Italiana Internal Auditors e dell’Albo dell’Associazione Infrastrutture Critiche.

Ha inoltre la certificazione CRMA – Certified Risk Auditors Assurance.

Dal 2007 è stato Chief Risk Officer e Chief Information Security Officer del Gruppo Terna con il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione ed il vertice aziendale nella gestione di tutti i processi di rischio aziendali.

Prima esperienza in Guardia di Finanza

In precedenza ha maturato una lunga esperienza nella Guardia di Finanza, Qui ha iniziato la sua carriera, ricoprendo incarichi di direzione e coordinamento. In particolare nel settore della Polizia Tributaria.

Ha ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Terna Plus. Presidente del Consiglio di Amministrazione RTS S.p.A. Presidente del consiglio di Amministrazione RTR S.p.A. Presidente del Consiglio di amministrazione di Nuova Rete Solare. Amministratore Delegato e consigliere di Amministrazione di Tamini S.p.A. Consigliere di amministrazione di Terna Italia S.p.A. Consigliere di amministrazione di CESI S.p.A. Consigliere di amministrazione di Telat S.p.A. E’ stato membro di Organismi di Vigilanza.