Poste Italiane: il Consiglio di Amministrazione approva l’operazione di riassetto societario di Nexive

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (Poste Italiane), riunitosi nel pomeriggio di martedì e presieduto da Maria Bianca Farina, ha approvato i progetti di fusione e di scissione inerenti l’operazione di riassetto, nell’ambito del Gruppo Poste Italiane, riguardante le seguenti società (di seguito indicate, nel complesso, anche come Gruppo Nexive):

– Nexive Group S.r.l. (“Nexive Group”), il cui capitale è interamente e direttamente

detenuto dalla stessa Poste Italiane;

detenuto dalla stessa Poste Italiane; – Nexive Servizi S.r.l. (“Nexive Servizi”), il cui capitale è interamente detenuto da Nexive

Group;

Group; – Nexive Network S.r.l. (“Nexive Network”), il cui capitale è interamente detenuto da

Nexive Group;

Nexive Group; – Nexive S.c.a.r.l. (“Nexive Scarl”), in cui capitale è detenuto al 75% da Nexive Network.

In particolare, la suddetta operazione di riassetto societario si articola nei seguenti passaggi: la fusione per incorporazione di Nexive Group e di Nexive Servizi in Poste Italiane; la scissione parziale di Nexive Network (i) in favore di Poste Italiane, quanto al ramo d’azienda relativo alle attività di recapito della corrispondenza, che comprendono l’interessenza azionaria in Nexive Scarl, e (ii) in favore di Postel S.p.A. (“Postel”), società anch’essa interamente e direttamente controllata da Poste Italiane, quanto al ramo d’azienda relativo alle attività di stampa.

I progetti di fusione e di scissione sono stati approvati nella giornata dell’11 maggio 2021 anche dai Consigli di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di Nexive Group, di Nexive Servizi, di Nexive Network e di Postel. L’operazione di riassetto societario di cui sopra si inserisce nel percorso di integrazione delle sopra indicate società del Gruppo Nexive – la cui acquisizione da parte di Poste Italiane era stata completata in data 29 gennaio 2021 – nell’ambito del Gruppo Poste Italiane, secondo quanto già anticipato al mercato in occasione della presentazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate” in data 19 marzo 2021.

L’operazione, che prevede l’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di scissione e fusione di società interamente possedute, spiegherà la sua efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2021 e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né comunque assegnazione di azioni di Poste Italiane, azionista unico di tutte le società partecipanti alle fusioni e alle scissioni sopra indicate. La documentazione inerente l’operazione verrà messa tempestivamente a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla vigente disciplina.

Si precisa infine che la suddetta operazione beneficia dell’esenzione dall’applicazione della “Linea Guida Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” adottata dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane, prevista per le operazioni poste in essere con società controllate, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (e s.m.i.) e dell’art. 7.4.5 della citata Linea Guida.