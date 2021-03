Poste Italiane premiata per l’innovazione finanziaria: prima nella categoria Risparmio del Financial Innovation Italian Award (Foto Ansa)

Poste Italiane è stata premiata al “Financial Innovation – Italian Award“, promosso da AIFIn, l’Associazione Italiana Financial Innovation. L’obiettivo di Aifin è quello di diffondere la cultura dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 25 febbraio in modalità online nel corso della 17° edizione del “Financial Innovation Day“, organizzato ogni anno da AIFIn per analizzare e discutere le tendenze e i prodotti più innovativi nel settore bancario e finanziario.

Poste Italiane si è classificata prima nella la categoria “Risparmio” con il “salvadanaio digitale” dell’app BancoPosta. Cioè il servizio gratuito che consente di accumulare piccole somme di denaro in maniera semplice ed automatica raggiungendo entro la data prestabilita gli obiettivi di risparmio scelti nell’app.

Poste Italiane ha inoltre ottenuto il secondo posto nella categoria “Canali e CX” con il progetto “Offerta a distanza: investimenti e risparmio” e il terzo posto nella categoria “Credito” con il progetto “PA.FI. Proposte automatiche di finanziamento”. Questo riconoscimento premia il costante impegno dell’azienda in tema di innovazione nei servizi finanziari e di pagamento, settore in cui Poste Italiane è leader con 569 miliardi di euro di attività finanziarie totali e circa 29 milioni di carte di pagamento.