ROMA – Poste Italiane lancia una nuova app, stavolta dedicata ai suoi 134mila dipendenti. Si chiama NoidiPoste e permetterà di contattare i colleghi, gestire dal telefono cedolini, trasferte di lavoro e segnalare anche i giorni di assenza per malattia.

Attraverso l’app si possono consultare le notizie aziendali, commentarle e mettere “like”, scegliere le categorie preferite e ricevere le notifiche di proprio interesse. Inoltre, NoidiPoste è uno strumento per i dipendenti per esprimersi su prodotti e servizi dell’azienda in occasione dei sondaggi.

L’app è disponibile per i sistemi iOs e Android ed è già stata scaricata da 33.300 dipendenti in meno di un mese. NoidiPoste si aggiunge così alle app avviate nel tempo dal gruppo che spaziano da Bancoposta a Postepay per i servizi finanziari e le carte di pagamento, da Ufficiopostale per prenotare il proprio turno allo sportello e altri servizi a PosteId, che consente di accedere ai servizi della pubblica amministrazione e a quelli dei privati aderenti allo Spid (sistema pubblico di identità digitale).

NoidiPoste, la filosofia dell’azienda

L’app NoidiPoste nasce per favorire la comunicazione e la connessione tra i dipendenti di Poste Italiane, la più imponente “famiglia” lavorativa del Paese che conta oltre 134 mila addetti. Il lancio dell’applicazione è naturalmente una soluzione agile e immediata di dialogo con l’azienda e segna un nuovo passo della strategia di digitalizzazione avviato già da tempo da Poste Italiane attraverso la diffusione di strumenti sempre più accessibili.

L’app fornisce in tempo reale informazioni di lavoro o utili per il tempo libero con l’obiettivo di trasferire gradualmente sulla app le funzioni e i servizi già disponibili sulla intranet aziendale.

NoidiPoste, come scaricarla

NoidiPoste è la prima app di comunicazione interna di Poste Italiane disponibile sul market: si può infatti scaricare dall’AppStore di iOS e da GooglePlay per il sistema Android. E’ questo uno degli aspetti più originali della operazione che rende l’app aziendale facilmente disponibile per i dipendenti del Gruppo.

Per accedere dal proprio dispositivo iOS o Android è sufficiente inserire le credenziali utilizzate per la intranet da web e successivamente attivare l’accesso con impronta digitale o faceId, se il dispositivo è in possesso di queste funzione. Il download è possibile anche attraverso il QR Code, disponibile sulla Intranet e sulle locandine informative diffuse nelle sedi territoriali. Ad oggi sono 33 mila i dipendenti che hanno già scaricato l’app NoidiPoste.

Un’app, tutte le sue funzioni

L’app consente la consultazione della rubrica con le informazioni di contatto relative ai colleghi, la lettura del cedolino e dei messaggi presenti nello spazio “Il mio cedolino-comunicazioni” della intranet aziendale. Permette anche la gestione in modo facile e veloce delle trasferte di lavoro.

Un altro vantaggio a disposizione di chi scarica l’app è dato dalla possibilità di segnalare agevolmente anche i giorni di assenza per malattia. L’app presenta anche una sezione che permette ai dipendenti in possesso dei requisiti di prenotare le case vacanza. Per tutte le funzioni disponibili l’app garantisce all’utente l’assoluta tutela della privacy.

Attraverso l’app si possono consultare le news aziendali per rimanere costantemente aggiornati sulle attività di Poste Italiane e richiedere un servizio di notifica che avverte della pubblicazione di notizie delle categorie preferite dal dipendente. Sotto ciascuna news compaiono i tasti “Preferiti”, “Like” e “Commenta”.

NoidiPoste è anche uno strumento di ascolto: attraverso l’app è possibile partecipare alle survey per i dipendenti su prodotti, servizi dell’azienda lanciate nell’ambito dell’iniziativa “La tua opinione conta”.

NoidiPoste, come personalizzarla

Il dipendente può personalizzare contenuti e servizi di NoidiPoste. E’ possibile inoltre selezionare i collegamenti da visualizzare nel menu principale dell’app attraverso la sezione “Impostazioni-menu principale”: così sarà possibile scegliere i soli contenuti e servizi che ciascuno preferisce avere a disposizione immediatamente a ogni accesso.